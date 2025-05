Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aktueller Gebäudebrand in Großbottwar

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Morgen des 1. Mai 2025, gegen 04:30 Uhr, wurde in einem Einfamilienhaus in der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar ein Brand gemeldet, die Flammen des brennenden Gebäudes waren weithin sichtbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand, die Bewohner konnten das Gebäude jedoch rechtzeitig verlassen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, sodass keine Gefahr mehr für umliegende Gebäude besteht, die Löscharbeiten dauern jedoch gegenwärtig (Stand 07:30 Uhr) noch an.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenfalls an der Brandörtlichkeit sind Vertreter der Stadt Großbottwar sowie der Kreisbrandmeister. Für die Löscharbeiten ist die Kleinbottwarer Straße zwischen den Einmündungen Gartenstraße und Bachstraße nach wie vor voll gesperrt.

Zur Ursache des Brandes und zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell