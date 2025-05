Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Reifenplatzer hat zwei verletzte Personen zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, kam es gegen 11:30 Uhr in der Winnender Straße in Affalterbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Vermutlich auf Grund eines Reifenplatzers verlor der 41-Jährige Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda einer 36-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Mercedes-Fahrer schwer, die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden, es kam jedoch zu keinen bedeutenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Unfallaufnahme und Sperrung der Fahrbahn waren drei Polizeistreifen im Einsatz.

