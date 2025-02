BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten in grenzüberschreitender Straßenbahn fest

Basel (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrfach Diebstahlsdelikte vorgeworfen werden, in Untersuchungshaft. Am späten Samstagabend (25.01.2025) geriet der 25-Jährige am Badischen Bahnhof Basel, in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug in Richtung Deutschland, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte ...

