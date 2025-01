BPOLI-WEIL: Zugbegleiter unterbindet sexuelle Belästigung

Weil am Rhein (ots) - Ein, mit Haftbefehl, gesuchter 30-Jähriger wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.01.25) als Reisenden in einem aus der Schweiz kommenden Fernbus. Die Überprüfung des 30-Jährigen ergab einen Haftbefehl ...

