Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus - 10 Monate Freiheitsstrafe

Weil am Rhein (ots)

Ein, mit Haftbefehl, gesuchter 30-Jähriger wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.01.25) als Reisenden in einem aus der Schweiz kommenden Fernbus. Die Überprüfung des 30-Jährigen ergab einen Haftbefehl wegen Körperverletzung. Der Mann war zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt worden. Aufgrund des Haftbefehls wurde der Gesuchte vor Ort festgenommen und durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

