POL-LB: Herrenberg: Trickdieb bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, Deckenlampen überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter am Mittwoch (30.04.2025) gegen 16:00 Uhr Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Beethovenstraße in Herrenberg. Im Innern der Wohnung schaute er sich in mehreren Zimmern um und begutachtete vermutlich zum Schein sämtliche Deckenlampen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter eine Lederschatulle mit Schmuck. In der Schatulle befanden sich diverse Schmuckstücke im Wert von rund 3.500 Euro. Der Diebstahl fiel erst am nächsten Morgen auf. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und einem Vollbart gehandelt haben. Er soll rund 170 Zentimeter groß und von leicht korpulenter Statur gewesen sein. Er habe eine graue Jogginghose und ein graues Oberteil getragen. Während der Tatausführung trug er eine mutmaßlich medizinische Maske. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

