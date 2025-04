Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Unbekannte brechen in mehrere Objekte ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Objekte in der Gemeinde March eingebrochen.

Betroffen waren das Krippenhaus, das Kinderhaus "Am Bürgle" und das Jugendzentrum (alle drei Objekte in der Sportplatzstraße gelegen) in March-Buchheim sowie die Grundschule in der Schulstraße und ein Schreibwarengeschäft in der Weinbergstraße in March-Hugstetten. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am Sonntagmorgen, 13.04.2025, schlugen Unbekannte zudem die Scheibe eines Saunahauses in der Straße "Am Untergrün" in Buchheim ein. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere des Objektes.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Taten ist ein Zusammenhang derzeit nicht auszuschließen.

Zeugen, die in an dem betreffenden Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten March (Tel. 07665 934293) zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) rund um die Uhr entgegen.

