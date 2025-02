POL-VIE: Brüggen: Versuchter Geschäftseinbruch auf dem Weihersfeld

Grefrath (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag in der Zeit zwischen 06:40 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich Auffeld in Grefrath-Oedt eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Terrassentüre gelangten die Täter in das Objekt, welches augenscheinlich vollständig durchsucht wurde. Hinweise zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Zur Tatzeit haben Zeugen zwei verdächtige Personen in ...

