Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbruch in ein Einfamilienhaus im Auffeld

Grefrath (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag in der Zeit zwischen 06:40 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich Auffeld in Grefrath-Oedt eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Terrassentüre gelangten die Täter in das Objekt, welches augenscheinlich vollständig durchsucht wurde. Hinweise zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Zur Tatzeit haben Zeugen zwei verdächtige Personen in Tatortnähe mit einem BMW festgestellt. Das Fahrzeug hatte die Ortskennung KK und abgedunkelte Scheiben. Die Personen werden als sportlich beschrieben. Sie waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet und etwa 170 cm bis 175 cm groß. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (152)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell