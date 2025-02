Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Reithalle - Polizei sucht nach Hinweisen!

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstag, 13. Februar, zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr, wurde in eine Reithalle an der Straße "Am Neuenhaushof" in Tönisvorst eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich vermutlich gegen 22:30 Uhr. Ein Anwohner hatte zu der Zeit ein lautes Klirren gehört und später eine dunkel gekleidete Person gesehen. In der Reithalle war eine Fensterscheibe zu einem Kiosk eingeschlagen worden. Ob aus dem Kiosk etwas gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Wenn Sie Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (154)

