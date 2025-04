Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Busfahrer beleidigt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 21:50 Uhr befuhr ein Busfahrer die Linie von Neustadt nach Lenzkirch. An einer Haltestelle stieg ein Mann in Begleitung einer Frau und einem Kind ein. Von diesen habe der Busfahrer die Fahrscheine sehen wollen. Darüber habe sich der männliche Fahrgast sehr aufgeregt und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Während der folgenden Fahrt soll er dem Busfahrer gegenüber beleidigend geworden sein. Unter anderem benutzte er Ausdrücke mit ausländerfeindlichem Inhalt. Beim Aussteigen aus dem Bus zeigte der Fahrgast dem Busfahrer schlussendlich noch ein verbotenes Grußzeichen mit einem Arm. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Fahrgast geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

