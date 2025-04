Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Die K6500 befuhr am Freitag, 11.04.2025 gegen 16.20 Uhr ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Nissan und beabsichtigte bei Riedersteg nach links in die L157 in Richtung Ühlingen einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen von Ühlingen kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 63 Jahre alte Motorradfahrer verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am Nissan 1000 Euro. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell