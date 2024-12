Kierspe (ots) - In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Autos an der Fliederstraße geöffnet und Gegenstände aus dem Inneren entwendet. Nun fehlen Schlüssel, Bargeld und eine Handtasche. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Fahrzeug zu verwahren und ermittelt nun wegen Diebstahls. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

