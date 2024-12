POL-MK: Autos geplündert

Hemer (ots) - An der Robert-Koch-Straße waren gleich zwei Mal Einbrecher am Werk. Zwischen 11 und 0 Uhr gelangten sie über eine Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus und durchwühlten mehrere Räume. Gegen 19:30 Uhr meldete eine 32 Jahre alte Anwohnerin, dass zwei Personen an ihrer Balkontür hebeln. Die Personen flüchteten umgehend und die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch wurde niemand angetroffen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Anwohnerin beschrieb die ...

mehr