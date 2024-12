POL-MK: Kellereinbruch

Halver (ots) - Eine 62 Jahre alte Anwohnerin bemerkte am Mittwochabend, dass jemand an der Haustür hantierte. Um 22:50 Uhr wurde sie auf die Geräusche aufmerksam, anscheinend war jemand mit einem Gegenstand an der Tür zugange. Die Anwohnerin klopfte gegen die Tür und die Person entfernte sich, die Polizei konnte in der Umgebung niemanden mehr antreffen. Sollten Bürger verdächtige Feststellungen tätigen, so ist im Zweifel am besten die Polizei zu kontaktieren. Hinweise ...

