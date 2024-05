Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (03.04.2024 - 04.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Freitag bis Samstagmittag ist es in der Hans-Sachs-Straße in Schwenningen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Fahrer weiter. Am Golf entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise sind unter der Telefonnummer 07720/85000 an das Polizeirevier Schwenningen zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell