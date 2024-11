POL-PPMZ: Todesermittlungsverfahren nach Leichenfund in Mainzer Gewölbe -Identifizierung des Verstorbenen

Essenheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 17.10 Uhr und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Essenheim eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich der oder die Täter in den rückwärtigen Bereich des Anwesens und hebelten dort die Terrassentür auf. Sie durchsuchten diverse Räume und durchwühlten Schränke. Gestohlen wurden unter anderem Schmuck und Bargeld. Wer ...

