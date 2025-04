Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Nissan beabsichtigte am Freitag, 11.04.2025 gegen 19.40 Uhr ein 55 Jahre alter Mann von einem Tankstellengelände an der Bundesstraße nach links auf die Fahrbahn einzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, in Fahrtrichtung Tiengen fahrenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 34 Jahre alte Audi-Fahrer leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. An diesem entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Audi 15000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

md/tb

