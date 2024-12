Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Freiburger Kindergarten, Auto in Jork aufgebrochen und Beifahrersitz entwendet, Kupferdiebe in Sauensiek aktiv

Stade (ots)

1. Einbrecher in Freiburger Kindergarten

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Woche in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16:30 h bis Freitagmorgen, 07:30 h in Freiburg in der Straße "Am Bassin" nach dem Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite in den dortigen Kindergarten eingestiegen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde versucht, einen Tresor zu entwenden, was dann aber schließlich nicht gelang. Ob noch weiteres Diebesgut erlangt werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Es wird daher zunächst von einer Schadenhöhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Auto in Jork aufgebrochen und Beifahrersitz entwendet

Unbekannte haben ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Jork im Steinweg einen dort geparkten silbernen Mercedes Kombi nach dem Einschlagen der Seitenscheibe gewaltsam geöffnet und dann den kompletten Beifahrersitz fachmännisch ausgebaut und mitgenommen. Der Schaden dürfte sich hier auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter 04162-913830.

3. Kupferdiebe in Sauensiek aktiv

Unbekannte Kupferdiebe haben sich in der Zeit von Samstagnachmittag, 13:00 h bis Sonntagnachmittag, 14:30 h in Sauensiek in der Gewerbestraße einen dortigen Bungalow zu schaffen gemacht und diverse Kupferregenrinnen abmontiert. Anschließend haben der oder die Täter diese dann mitgenommen und sind in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter 04167-699240.

