POL-REK: 250124-5: Ermittlungen wegen des Verdachts von Straftaten im Bereich Sündenwäldchen

Kerpen (ots)

Störer in Gewahrsam genommen

Nachtrag zur Pressemitteilung mit der Ziffer 4 vom 24. Januar 2025

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Freitagnachmittag (24. Januar) mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei im Umfeld des Sündenwäldchens in Kerpen-Manheim Straftaten erforscht, Spuren gesichert und strafrechtlich relevante Sachverhalte zur Anzeige gebracht. In die Maßnahmen waren auch Beamte des Staatsschutzes der Polizei Köln eingebunden. Die Polizei hat unter anderem die Ermittlungen wegen des Verdachts der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung und wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Ermittler stellten am Einsatzort im Bereich einer Pumpanlage Brandspuren fest und dokumentierten das Spurenbild. Unbekannte hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Holzpalette und weiteres brennbares Material in einer Entfernung von wenigen Metern zu der Pumpenstation angezündet. Zudem waren brennbare Substanzen unter der Pumpenanlage abgelegt worden. Nach einer ersten Einschätzung war versucht worden, die bereits lodernden Flammen zum Bennmaterial unter der Pumpe zu übertragen. Zu einem Brandschaden an der Pumpenstation kam es aus bislang noch nicht geklärten Gründen nicht. Durch Manipulation und mutwilligen Beschädigungen an einem Stromschaltkasten ist die Pumpenanlage jedoch nicht mehr funktionstüchtig.

Nachdem die Grundstückseigentümerin gegen 13.30 Uhr die Polizei alarmiert hatte, begaben sich Streifenteams umgehend zum Einsatzort. Derzeit noch unbekannte Personen hatten Barrikaden auf einer Zufahrtstraße errichtet und befanden sich noch in diesem Bereich. Mit Erscheinen der unterstützenden Kräfte der Bereitschaftspolizei zogen sich die Störer in den angrenzenden Waldbereich zurück. Ein Mann befand sich auf einem mehrere Meter hohen Holzstamm, der zuvor mittig auf der Zufahrtstraße eingegraben worden war. Spezialisten der Polizei holten die Person gesichert auf den Boden. Zur Durchsetzung eines zuvor erteilten Platzverweises und zwecks zweifelsfreier Identifizierung nahmen ihn Polizisten mit zur Polizeiwache.

Beauftragte der Grundstückseigentümerin räumten die Barrikaden ab und entsorgten die zum Bau genutzten Materialien. Um 20.30 Uhr übergaben Polizisten den Einsatzort an die Grundstückseigentümerin. Die Ermittlungen zu den festgestellten Delikten dauern an. (he)

