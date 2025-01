Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250124-2: Einbrecher fliehen in dunklem Audi Kombi - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Täter schlugen Glasscheibe ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei flüchtigen Männern. Ihnen wird vorgeworfen in der Nacht zu Freitag (24. Januar) in Erftstadt-Liblar in ein Geschäft eingebrochen zu sein. Ein Zeuge habe die mit weißen Sturmhauben vermummten Männer in einem dunklen Audi-Kombi mit polnischem Kennzeichen davonfahren sehen.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei ein Anwohner an der Carl-Schurz-Straße gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Aus dem Fenster seiner Wohnung habe er gesehen, wie ein vermummter Mann vor einer Buchhandlung stand. Hinter der Person sei der dunkle Kombi am Straßenrand geparkt gewesen. Nachdem der Verdächtige den Zeugen gesehen habe, habe er eine weitere Person, ebenfalls mit weißer Sturmhaube vermummt, aus dem Ladenlokal herausgerufen. Beide seien mit dem Auto entgegen der Einbahnstraße in Richtung der Bliesheimer Straße davongefahren.

Die alarmierten Polizisten leiteten eine Fahndung ein und verständigten die Geschäftsinhaberin. Gemeinsam beging man den Tatort. Die Glasscheibe der Eingangstür zum Geschäft wurde eingeschmissen und der Kassenbereich durchwühlt. Die Beamten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell