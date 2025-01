Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250123-7: Fünf Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Frechen (ots)

Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall mit sieben Fahrzeugen sind laut aktuellem Sachstand am Donnerstagvormittag (23. Januar) in Frechen fünf Autofahrer (26, 40, 45, 45, 45) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Unfallstelle im Bereich der Hubert-Prott-Straße für die Dauer der Arbeiten am Unfallort ab.

Laut ersten Erkenntnissen war ein LKW-Fahrer (40) gegen 10.30 Uhr auf der Holzstraße von Kerpen in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Zeitgleich sollen in gleiche Fahrtrichtung im Bereich der Ampel an der Kreuzung der Hubert-Prott-Straße und Landesstraße (L) 496 mehrere Autofahrer verkehrsbedingt gewartet haben. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der LKW-Fahrer auf den hintersten Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden weitere fünf Fahrzeuge teilweise ineinander und auf den Kreuzungsbereich geschoben. Dabei wurden der LKW-Fahrer und vier Autofahrer leicht verletzt. Zuvor soll der LKW-Fahrer im Bereich der Straße "Neuer Weg" einen Grünstreifen sowie Leitpfosten beschädigt haben.

Polizisten sperrten die betroffene Kreuzung bis 15.30 Uhr ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten beschädigte Fahrzeuge ab. Fachleute reinigten die Fahrbahn. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

