Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250123-5: Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Pulheim (ots)

Polizei fahndet nach zweitem Täter

Am Mittwochabend (22. Januar) haben Polizisten in Pulheim-Sinnersdorf einen Mann (32) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, mit einem bislang unbekannten Komplizen in den Keller eines Wohnhauses eingebrochen zu sein und die Glasscheibe eines Ladenlokals beschädigt zu haben.

Den Flüchtigen beschrieben Zeugen als einen etwa 20-jährigen und 170 bis 175 Zentimeter großen, dunkel gekleidet Mann.

Hinweise zu dem Flüchtigen oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zeugen berichteten, dass sie gegen 22.15 Uhr gehört haben, wie eine Glasscheibe im Bereich der Hubertusstraße beschädigt worden sei. Sie sollen daraufhin zwei Männer gesehen haben, die vor einer Bäckerei gestanden haben und wenig später in Richtung Pulheimer Straße davonliefen.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, befand sich der 32-Jährige mit einer blutenden Wunde an der Hand vor der beschädigten Glasscheibe der Bäckerei. In der Atemluft des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten forderten einen Rettungswagen an, um die Verletzungen des Mannes zu versorgen. Bei seiner Befragung räumte der Mann ein, die Scheibe beschädigt zu haben.

Im Rahmen der Spurensuche am Tatort fiel den Beamten ein aufgehebeltes Kellerfenster an einer Gebäudeseite der Bäckerei auf. In den Kellerräumen waren diverse Schränke durchwühlt worden.

Wegen des Verdachts des Einbruchs und des versuchten Einbruchs nahmen die Beamten den 32-jährigen Mann, der zuvor bereits mehrfach wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, vorläufig fest. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell