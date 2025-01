Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250123-3: Zusammenstoß zweier alkoholisierter Radfahrer

Kerpen (ots)

Ein Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (22. Januar) in Kerpen-Buir ist ein Fahrradfahrer (37) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 37-Jährige neben einem weiteren Radfahrer (33) auf der Straße "Am Ziegelgrund" in Richtung Seelrather Weg gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache seien die beiden Zweiräder kollidiert. Der 37-Jährige habe dadurch die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Dabei zog er sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und befragten die Beteiligten und eine Zeugin. Bei dem 33-Jährigen stellten die Beamten gerötete Augen und einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Bei dem 37-Jährigen zeigte das Gerät einen Wert von über 1,5 Promille an. Beamte ordneten bei beiden Unfallbeteiligten eine Blutprobe an, die Ärzte in einem Krankenhaus entnahmen.

Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell