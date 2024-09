Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jugendlicher greift seiner Mutter während der Fahrt ins Lenkrad

Grünstadt (ots)

Am Abend des 31.08.2024 gegen 22:25 Uhr befuhr eine 46-Jährige Frau mit ihrem PKW die Asselheimer Straße während ihr 17-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz saß. Im Laufe der Fahrt entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 17-Jährige seiner Mutter mehrmals ins Lenkrad griff und einmal auch daran zog. Bei dem daraus resultierenden Lenkmanöver kollidierte das Fahrzeug beinahe mit dem Bordstein. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt weder Personen noch weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Jugendlichen wurde dann weiterhin noch ein Schlagring fest- und sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

