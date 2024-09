Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gewagtes Überholmanöver

Haßloch (ots)

Vorgestern, am 30.08.2024, gegen 20:45 Uhr, befuhr eine 72-Jährige Autofahrerin den Lachener Weg vom Ortsgebiet Haßloch kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs am Badepark Haßloch. Noch vor dem Kreisverkehr kam der Autofahrerin ein Traktor und hinter diesen ein PKW entgegen. Der bis dato unbekannte PKW überholte schließlich den Traktor, wobei es beim Wiedereinscheren fast zu einem Unfall mit der 72-Jährigen Autofahrerin gekommen sei. Nur durch ein Ausweichmanöver in letzter Sekunde konnte sie dies verhindern. Der PKW und der Traktor sind anschließend weitergefahren. Zeugen, welche Hinweise geben können, sowie der oder die Fahrer/in des Traktors werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. unter Tel.: 06321 8540 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de zu melden. Nähere Angaben zum unbekannten PKW liegen zur Zeit nicht vor. Gegen den oder die unbekannte PKW-Fahrer/in wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell