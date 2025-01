Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250123-4: Einbruchversuche in Kirche und Frisörsalon - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstagnachmittag (21. Januar) und Mittwochvormittag (22. Januar) versucht haben in eine Kirche und einen Frisörsalon in Bergheim-Niederaußem einzubrechen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge rief am Mittwoch die Polizei, nachdem er gegen 11.45 Uhr Einbruchspuren an einer Kirche an der Paulusstraße bemerkt hatte. Das Gebäude sei am Vortag gegen 15 Uhr verschlossen worden. Die Beamten stellten mehrere Beschädigungen an Türen fest. Eine Tür zu einem Vorraum brachen die Täter laut ersten Erkenntnissen auf, drangen aber nicht weiter in die Räumlichkeiten der Kirche ein.

Zudem meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Unbekannte sollen zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr versucht haben in einen Friseursalon an der Paulusstraße einzubrechen.

Polizisten dokumentierten in beiden Fällen die Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell