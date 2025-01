Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250124-1: Drei Frauen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag (23. Januar) in Kerpen sind drei Frauen (33, 58, 62) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 33-Jährige gegen 9.45 Uhr mit ihrer Beifahrerin (62) in einem Opel auf der Hahnenstraße in Richtung Sindorfer Straße gefahren. Gleichzeitig sei die 58-Jährige in einem Renault hinter ihr in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Die Opelfahrerin habe angehalten, um in eine Parkbucht einzuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ihr die Renaultfahrerin aufgefahren.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell