FW Celle: PKW-Brand

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht um 3:10 Uhr rückten die Feuerwehr Celle zu einem Fahrzeugbrand in den Krähenberg aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein PKW in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung kam ein Trupp unter Atemschutz zum Einsatz.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

