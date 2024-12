Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Mildstedt: Erneuter Zeugenaufruf nach vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Husum/Mildstedt (ots)

Husum:

Im Laufe des Samstagnachmittags (14.12.24) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 17.15 bis 21.20 Uhr in der Hindenburgstraße (OT Rödemis) in ein Einfamilienhaus ein. Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag kam es im OT Rödemis in der Straße Am Lagedeich ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. In beiden Fällen hebelten unbekannte Täter die Terrassentüren auf und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Mildstedt:

Zwischen 16.00 und 20.15 Uhr des vergangenen Samstags wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Osterkerf in Mildstedt eingebrochen. Durch das Aufhebeln gelangten der oder die unbekannten Täter in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Schmuck und Goldnuggets.

Im Zeitraum von Donnerstag (12.12.24) und Freitag (13.12. 24) versuchten unbekannte Täter in der Straße Ponderosa in Mildstedt die Terrassentür eines Reihenhauses gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang ihnen nicht. Die Täter konnten nicht in das Innere des Hauses eindringen.

Wer seit vergangenem Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Tatörtlichkeiten gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum unter der Telefonnummer 04841 830 0 oder per E-Mail an Husum.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

