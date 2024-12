Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Plakate entwendet

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher unbekannte Personen im Ortsbereich Edenkoben mehrere Werbeplakate für den Weihnachtsmarkt "Weihnachtlicher Märchenwald" in Edenkoben. Laut dem Geschädigten entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der genannten Telefonnummer auf der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

