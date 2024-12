Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Überwachung Nachtfahrverbot

Landau/LD-Godramstein (ots)

Ein 33 Jahre alter Kraftfahrer aus dem Raum Karlsruhe musste am frühen Morgen (06.012.2024, 00.10 Uhr) mit seinem Sattelzug auf der B10, Höhe LD-Godramstein, wenden und die B10 verlassen, weil er bei der Kontrolle keine entsprechende Genehmigung für das Befahren der Bundesstraße zur Nachtzeit vorweisen konnte. Zudem erhält er einen Bußgeldbescheid in Höhe von 75 Euro. Sechs weitere Kraftfahrer waren mit ihren Fahrzeugen berechtigt auf diesem Streckenabschnitt unterwegs. Die B10 zwischen Landau und Pirmasens ist für den LKW-Durchgangsverkehr über 7,5 Tonnen in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell