POL-PDLD: Offenbach - Gegenverkehr übersehen

Offenbach (ots)

Am 05.12.2024 befuhr gegen 06:50 Uhr eine 22-jährige Audi-Fahrerin die L509 (Ortsumgehung Offenbach) und wollte nach links in Richtung Interpark abbiegen. Hierbei übersah sie einen 41-jährigen Audi-Fahrer, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden von circa 20.000 Euro. Zudem wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Die 22-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

