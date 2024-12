Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Unfall mit vier verletzten Personen

Herxheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Kreisstraße zwischen Herxheim und Hatzenbühl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 66-jährige Autofahrer und seine drei weiteren Fahrzeuginsassen befuhren gegen 18:30 Uhr mit dem Fahrzeug von Herxheim kommend in Richtung Hatzenbühl. Das landwirtschaftliche Fahrzeug befuhr ebenfalls die Kreisstraße von Herxheim in Richtung Hatzenbühl. Aufgrund bisher ungeklärter Ursache fuhr der 66-jährige Autofahrer auf den Anhänger des landwirtschaftlichen Fahrzeugs auf und verkeilte sich mit diesem. Die vier Insassen des Autos wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug des 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. Die Kreisstraße war für insgesamt zwei Stunden voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

