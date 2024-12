Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeikräfte

Germersheim (ots)

Am Mittwoch (4.12.2024), meldeten gegen 15.30 Uhr Zeugen eine hilflose Person im Bereich des Königsplatzes. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte ein 32 - jähriger Mann festgestellt werden, welcher in Folge übermäßigen Alkoholkonsums nicht mehr wegefähig war. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und kam zur Ausnüchterung in die Zelle. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen versuchte er die eingesetzten Polizisten zu treten und drohte ihnen Schläge an. Weiterhin beleidigte er sie fortwährend. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Gegen den 32 - Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe

