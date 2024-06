Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels-Schlierbach: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Lindenfels (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagvormittag (06.06.) und Sonntagabend (09.06.) haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Hohensteinstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in zwei Wohnungen und erbeuteten dort anschließend Schmuck, Uhren und Geld.

Die Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell