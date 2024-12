Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/B38 - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.12.2024 befuhr gegen 06:20 Uhr eine 25-jährige Mazda-Fahrerin die B38 von Ingenheim kommend in Fahrtrichtung Landau. Im Kurvenbereich wurde sie von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer bei Gegenverkehr äußerst riskant überholt. Die 25-Jährige musste eine Vollbremsung tätigen, ansonsten wäre es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Überholer und dem Fahrzeug des Gegenverkehrs gekommen. Die durchgeführte Vollbremsung erkannte ein 19-jähriger Citroën-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW Mazda auf. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Überholer flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

