Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 03.12.2024 kam es gegen 12:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich im Parkhaus "Am Großmarkt" ereignete. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparkten einen geparkten PKW Mercedes und verursachte Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Durch einen unbekannten Zeugen wurde der Unfall beobachtet und ein Zettel an der Windschutzscheibe des PKW Mercedes hinterlassen. Genannter Zeuge ist bisher unbekannt. Dieser könnte maßgeblich zur Sachverhaltsklärung beitragen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell