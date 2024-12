POL-PDLD: Rülzheim - Führerschein beschlagnahmt

Germersheim (ots) - Kosmetik im Wert von 64 EUR hat eine 18 - jährige aus einem Einkaufsmarkt in der August - Keiler - Straße am Dienstag gegen 13 Uhr gestohlen. Die Tatverdächtige deponierte die Ware in ihrer Jacke und passierte den Kassenbereich ohne diese Artikel zu bezahlen. Die Heranwachsende erhielt ein Hausverbot. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr