Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Greiz (ots)

Greiz: In der Zeit zwischen dem 10.10.2024 und dem 15.10.2024 versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hohndorf einzubrechen. Sie versuchten ein Schloss aufzubohren, was ihnen aber nicht gelang, oder sie gestört wurden. Die ortsabwesenden Eigentümer stellten den Schaden an der Tür am 16.10.2024 fest und informierten die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. <BF>

