POL-PDLD: Herxheim - Bremse mit Gas verwechselt

Herxheim (ots)

Am 04.12.2024 befuhr gegen 09:30 Uhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin die Obere Hauptstraße in Herxheim in Fahrtrichtung Herxheimweyher. In Höhe der Holzgasse musste sie an der roten Lichtzeichenanlage halten. Eine nachfolgende 84-jährige Fiat-Fahrerin wollte ebenfalls bremsen. Allerdings verwechselte sie Bremse mit Gaspedal und fuhr auf die stehende Opel-Fahrerin auf, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Vor Ort ergaben sich Anzeichen, wonach die 84-jährige nicht mehr geeignet sein könnte, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Daher wird sie sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Köperverletzung verantworten müssen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheinstelle benachrichtigt.

