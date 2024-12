POL-PDLD: Eschbach - Unfall zwischen PKW und Liegerad

Herxheim (ots) - Am 04.12.2024 befuhr gegen 09:30 Uhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin die Obere Hauptstraße in Herxheim in Fahrtrichtung Herxheimweyher. In Höhe der Holzgasse musste sie an der roten Lichtzeichenanlage halten. Eine nachfolgende 84-jährige Fiat-Fahrerin wollte ebenfalls bremsen. Allerdings verwechselte sie Bremse mit Gaspedal und fuhr auf die stehende Opel-Fahrerin auf, welche hierdurch leicht verletzt ...

