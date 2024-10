POL-AC: Versuchter Raub in Sonnenstudio - Zeugen verfolgen Täter

Aachen (ots) - Donnerstagnachmittag (24.10.2024) ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Hansemannplatz gekommen, bei der eine 79-Jährige verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr war die 79-jährige Frau aus Aachen zunächst in der Peterstraße einkaufen. Auf dem Weg nach Hause vergaß sie ihre Einkaufstasche auf einer Bank am Hansemannplatz. Als sie dies kurze Zeit später bemerkte, ging sie zurück, um die Tasche zu ...

mehr