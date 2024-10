Polizei Aachen

POL-AC: Streit am Hansemannplatz - Frau wird schwer verletzt

Aachen (ots)

Donnerstagnachmittag (24.10.2024) ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Hansemannplatz gekommen, bei der eine 79-Jährige verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr war die 79-jährige Frau aus Aachen zunächst in der Peterstraße einkaufen. Auf dem Weg nach Hause vergaß sie ihre Einkaufstasche auf einer Bank am Hansemannplatz. Als sie dies kurze Zeit später bemerkte, ging sie zurück, um die Tasche zu holen. Die befand sich noch auf der Bank, sodass sie die Tasche an sich nahm. In dem Moment kam eine fremde Frau und stellte lautstark Besitzansprüche an dem Stoffbeutel samt Inhalt. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf die 55-Jährige versuchte der Seniorin die Tasche zu entreißen. Diese kam zu Fall, verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen alarmierten die Polizei, welche die 55-Jährige am Hansemannplatz antraf. Weil sie keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde sie zunächst vorläufig festgenommen. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtige zwar polizeibekannt ist, jedoch ausschließlich wegen Straftaten der einfachen Kriminalität in Erscheinung getreten ist. Zudem konnte sie letztlich eine ladungsfähige Anschrift vorweisen, weshalb sie heute Morgen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen sie wegen versuchten Raubes aufgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell