POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Monschauer Straße

Alsdorf (ots) - Am Dienstagnachmittag (22.10.2024) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Alsdorf gekommen. Nach ersten Informationen sollen gegen 15:30 Uhr mehrere Personen in der Alten Luisenstraße auf einen Mann (30 Jahre aus Aachen) eingeschlagen haben. Dabei sollen sie dem Opfer auch Bargeld gestohlen haben. Der 30-Jährige wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter ...

