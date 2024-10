Polizei Aachen

POL-AC: Schwerpunkteinsatz gegen Messergewalt

Aachen/StädteRegion (ots)

Die Aachener Polizei hat gestern Abend einen groß angelegten und behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Messerkriminalität in der Stadt und StädteRegion durchgeführt. Gemeinsam mit den kommunalen Ordnungsbehörden, dem Zoll und der Bundespolizei wurden zahlreiche Personen, Lokalitäten und Fahrzeuge überprüft.

Zwischen 18 Uhr am Samstagabend (26.10.2024) und 2 Uhr am Sonntagmorgen (27.10.2024) gab es umfangreiche Kontrollen zum Beispiel in der Aachener Pontstraße, am Gasborn, Kaiserplatz und im Ostviertel, im Alsdorfer Annapark, Stolberg Mühle und in der Eschweiler Schnellengasse. Insgesamt 508 Personen, 94 Fahrzeuge und 17 Gewerbebetriebe wurden bei der gemeinsamen Kontrollaktion überprüft.

Am Kaiserplatz wurde eine Person wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen. Gegen zwei weitere Personen wurde jeweils ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Mitführens eines verbotenen Einhandmessers eingeleitet. Das Messer und die Drogen wurden beschlagnahmt.

Bei den Verkehrskontrollen an der Roermonder Straße und der Vaalser Straße wurden u.a. ein als gestohlen gemeldeter E-Scooter und eine entwendete EC-Karte gefunden. Einem Fahrer, der im Verdacht steht sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben, wurde eine Blutprobe entnommen. Eine weitere mit Haftbefehl gesuchte Person wurde festgenommen.

Im Bereich Gasborn, Promenadenstraße und Adalbertsteinweg wurden sechs Kioske kontrolliert. In einem fanden die Beamten über 60 Tütchen mit Haschisch. Gegen den Betreiber wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Handles mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen ein Teleskopschlagstock, eine Machete, ein Totschläger und Reizgas sichergestellt. Auch der Zoll wurde fündig und leitete gegen einen Inhaber ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz ein. Im Rahmen der Kontrollen von Gewerbebetrieben in Alsdorf und Stolberg wurden drei Personen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen.

In den späteren Abendstunden zeigten die Beamten starke Präsenz auf den gut besuchten "Partymeilen" wie der Aachener Pontstraße und der Eschweiler Schnellengasse. Die dortigen Personenkontrollen verliefen jedoch ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Straßen- und Gewaltkriminalität beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürgen in einem besonderen Maße. Die Aachener Polizei wird derartige Einsätze auch in Zukunft regelmäßig durchführen. (am)

