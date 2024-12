POL-PDLD: Germersheim - Bei Kontrolle festgenommen

Steinfeld und Oberotterbach (ots) - Am Donnerstagmorgen, 05.12.2024, überwachten Beamte der Polizei Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der L546 bei Steinfeld. Bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften mussten in nur 75 Minuten zwanzig Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 73km/h gemessen. In Oberotterbach in der ...

