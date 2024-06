Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Gaststätte

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Losberg;

Tatzeit: 17.06.2024, zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr;

Erneut drangen in der vergangenen Nacht Einbrecher in eine Gaststätte in Stadtlohn ein. Die Unbekannten hebelten die Haupteingangstür des Gebäudes im Losbergpark auf und beschädigten ein Fenster. Sie erbeuteten ein Handy. Hinweise nimmt die Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell