Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher erbeuten Bargeld

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Gutenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 15.06.2024, 14.30 Uhr und 16.06.2024, 18.00 Uhr;

Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende in Stadtlohn Zugang zu einem Geschäftsraum an der Gutenbergstraße verschafft. Die Täter entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Hinweise nimmt die Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell