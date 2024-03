POL-MS: Einbruch in Schule in Nienberge - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Der seit Sonntagabend (24.03., 20 Uhr) vermisste Münsteraner wurde am Montagabend leblos in Ennigerloh aufgefunden. Zeugen hatten den Pkw des Vermissten an einem Wald gesehen und die Polizei verständigt. Polizisten fanden den Leichnam des Mannes kurze Zeit später in der Nähe des Wagens. Die Hintergründe für den Tod sind bislang unklar. Eine ...

